Ишимская цирковая студия стала обладателем Гран-при международного конкурса

| Фото: региональный фестиваль любительских творческих коллективов | Фото: региональный фестиваль любительских творческих коллективов

Впервые цирковая студия "Мечта" Ишима приняла участие в международном конкурсе "Перо Жар-птицы" в Санкт-Петербурге и стала обладателем Гран-при. Конкурс проходил в режиме онлайн.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила художественный руководитель цирковой студии "Мечта" Ирина Смердова.

Два номера представили ишимские циркачи на суд жюри: "Цветущий сад" старшей группы и новый номер студии "Варись, кашка" - трио жонглеров средней группы, которые по итогам конкурса стали лауреатами первой степени.

"Мнение экспертов столь престижного конкурса важно для нас. Нам было интересно узнать, как они увидели наши номера, за что оценили. За номер "Варись, кашка" мы получили такие отклики: образно, оригинально, виртуозно, эмоционально. В итоге мы получили сертификат на 15 тысяч рублей и нас пригласили на конкурс "Невское сияние" в декабре. Мы еще поучаствовали в "Планете искусств" и там у нас тоже Гран-при, сертификат 10 тысяч рублей", - рассказала она.

2020 год оказался для циркачей Ишима богатым на достижения. "Мечта" по итогам проведения Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов получила грант – 2 млн рублей. Эти средства пойдут на укрепление материально-технической базы коллектива. Руководители студии приобретают реквизит, который ранее не применяли на практике.

"Закупаем не обычное воздушное кольцо, а спиралью, зонтом. Сможем сделать композицию из "Мэри Поппинс". Взяли мячи на отскок, чтобы работать не воздух, а пол и боковые стенки. Диаболо еще приобретем. Площади студии позволяют применять этот снаряд. Для эквилибра еще стулья взяли. Полотна, ремни заказали. Базу надо было обновить", - говорит Ирина Смердова.

Ишимские циркачи порадуют зрителей новыми ростовыми куклами: клоуном, дедом морозом, зимушкой. Все представления артистов станут еще звонче и ярче – коллектив на грантовые средства купит музыкальное и световое оборудование. Эффект снега будет присутствовать на праздничных зимних программах, добавила худрук творческого коллектива.

Анжела Лебедева