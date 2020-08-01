  • 13 августа 202013.08.2020четверг
  • USD73,2351
    EUR85,9560
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более восьми тысяч самозанятых зарегистрировано в Тюменской области с начала года

Экономика, 14:22 13 августа 2020

data.nalog.ru

8 тыс. 456 жителей Тюменской области получили статус самозанятых с начала 2020 года. Среди них - 696 индивидуальных предпринимателей, сообщают в региональном управлении ФНС.

В ведомстве напоминают, что применять налог на профессиональный доход (НПД) могут граждане России и других государств ЕАЭС, а также индивидуальные предприниматели, реализующие собственные товары и не имеющие наемных работников по трудовому договору.

Процесс регистрации в качестве плательщика НПД прост: через мобильное приложение ФНС России "Мой налог", которое можно скачать для платформы Android через магазин приложений Google play, а для платформы Apple через AppStore, через любую кредитную организацию или банк, взаимодействующий с ФНС России в рамках этого эксперимента, а также через личный кабинет "Мой налог".

Физические лица при переходе на уплату НПД освобождаются от НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом нового налога. Индивидуальные предприниматели же освобождаются от уплаты страховых взносов за период применения специального налогового режима и не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Налогом на профессиональный доход предусмотрены две ставки: 4% при расчетах с физическими лицами и 6% при работе с ИП и организациями. Кроме того, у самозанятых нет обязанности представлять налоговую отчетность, так как исчисление налога идет через мобильное приложение "Мой налог". С 9 по 12 число каждого месяца автоматически формируется квитанция на уплату налога и направляется в личный кабинет и в мобильное приложение. Уплата НПД производится ежемесячно не позднее 25 числа.

Кроме того, в качестве мер господдержки всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставляется дополнительный "налоговый капитал" в размере одного МРОТ (12 тыс. 130 рублей), за счет которого они смогут в 2020 году оплатить налог на профессиональный доход, а также задолженность по налогу и пени.

Более подробная информация о новом специальном налоговом режиме размещена на официальном сайте ФНС России на промо-странице "Налог на профессиональный доход".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# налоговая служба , самозанятые , УФНС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:38 13.08.2020В Плеханово в 2021 году откроют два детсада на 700 мест
14:22 13.08.2020Более восьми тысяч самозанятых зарегистрировано в Тюменской области с начала года
19:11 12.08.2020Дождь не станет помехой для казанских хлеборобов
19:00 12.08.2020В Тюменской области более 26 тысяч клиентов выбрали Сбербанк в качестве своего брокера