Более восьми тысяч самозанятых зарегистрировано в Тюменской области с начала года

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8 тыс. 456 жителей Тюменской области получили статус самозанятых с начала 2020 года. Среди них - 696 индивидуальных предпринимателей, сообщают в региональном управлении ФНС.

В ведомстве напоминают, что применять налог на профессиональный доход (НПД) могут граждане России и других государств ЕАЭС, а также индивидуальные предприниматели, реализующие собственные товары и не имеющие наемных работников по трудовому договору.

Процесс регистрации в качестве плательщика НПД прост: через мобильное приложение ФНС России "Мой налог", которое можно скачать для платформы Android через магазин приложений Google play, а для платформы Apple через AppStore, через любую кредитную организацию или банк, взаимодействующий с ФНС России в рамках этого эксперимента, а также через личный кабинет "Мой налог".

Физические лица при переходе на уплату НПД освобождаются от НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом нового налога. Индивидуальные предприниматели же освобождаются от уплаты страховых взносов за период применения специального налогового режима и не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Налогом на профессиональный доход предусмотрены две ставки: 4% при расчетах с физическими лицами и 6% при работе с ИП и организациями. Кроме того, у самозанятых нет обязанности представлять налоговую отчетность, так как исчисление налога идет через мобильное приложение "Мой налог". С 9 по 12 число каждого месяца автоматически формируется квитанция на уплату налога и направляется в личный кабинет и в мобильное приложение. Уплата НПД производится ежемесячно не позднее 25 числа.

Кроме того, в качестве мер господдержки всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставляется дополнительный "налоговый капитал" в размере одного МРОТ (12 тыс. 130 рублей), за счет которого они смогут в 2020 году оплатить налог на профессиональный доход, а также задолженность по налогу и пени.

Более подробная информация о новом специальном налоговом режиме размещена на официальном сайте ФНС России на промо-странице "Налог на профессиональный доход".