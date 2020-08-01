В Росстате посчитали, во сколько обойдется школьный рюкзак

| Фото: Росстат во ВКонтакте | Фото: Росстат во ВКонтакте

Стоимость школьного рюкзака за год в среднем поднялась более, чем на 30 рублей, сообщает Росстат.

Специалисты ведомства изучили динамику цен на самые востребованные учащимися товары и сформировали к 1 сентября перечень со средними по стране цифрами. Рюкзак обойдется в 2 тыс. 13 рублей 14 копеек (+31,53 рублей за год), один учебник в 430 рублей 25 копеек (+0,97 рублей).

На упаковку фломастеров родители ребенка потратят около 137 рублей 58 копеек (+3,38 рублей), на альбом для рисования - 78 рублей 57 копеек (+1,32 рублей) Авторучка стоит в среднем 18 рублей 6 копеек (+0,5 рублей), простой карандаш - 15 рублей 30 копеек (+0,48 рублей), а тетрадь - 7 рублей 16 копеек (+0,29 рублей).