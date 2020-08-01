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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская гордума рассмотрит исполнение муниципального бюджета

Политика, 15:43 18 августа 2020

duma.tyumen-city.ru

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный поручил аппарату заксобрания внести в проект повестки сентябрьского заседания темы, которые не были рассмотрены ранее из-за ограничений, введенных в регионе для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Такие важнейшие вопросы как отчет об исполнении бюджета и внесение изменений в Устав требуют проведения публичных слушаний, - пояснил Евгений Заболотный. - Их нельзя было провести при действовавших требованиях режима повышенной готовности, но после объявления губернатором региона постепенного перехода к третьему этапу снятия ограничений это становится возможным".

Кроме того, депутаты обсудят вопрос об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года, изменения в местные нормативы градостроительного проектирования, информацию о реализации двух муниципальных программ.

Заседание Тюменской городской думы запланировано на 24 сентября, постоянные комиссии пройдут с 15 по 17 сентября, сообщает информационно-аналитический отдел гордумы.

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# бюджет , гордума , Евгений Заболотный , устав

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