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Участок трассы Тюмень - Богандинский сделают четырехполосным

Политика, 09:29 19 августа 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Четыре полосы движения вместо нынешних двух планируют сделать на трассе Тюмень – Омск на участке дороги от Тюмени до поселка Богандинский. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

Работы начались в 2020 году, срок окончания – 2024 год.

Глава региона отметил, что есть вероятность, что реконструкцию закончат раньше. В регионе это уже стало доброй традицией.

Также в этом году начнется строительство путепроводов через железную дорогу и реку Пышма. Ведется подготовка к расширению дороги. Перед рабочими стоит задача – вдвое увеличить проезжую часть. Сейчас на участке дороги по одной полосе для движения в каждую сторону. После реконструкции будет по две полосы в прямом и обратном направлении. Пропускная способность дороги возрастет до 14 тыс. машин в сутки.

"Уверен, преимущества новой дороги ощутят не только жители Тюмени, но и всего юга области. Экономия времени, комфорт и сокращение пробок – вот самые очевидные плюсы. Кроме того, увеличится объем автомобильных перевозок, сократится время доставки грузов, снизится количество аварий", - считает губернатор.

Реконструкция осуществляется за счет федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

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# Александр Моор , строительство дорог

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