В России в 2021 году может заработать единый номер службы спасения

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Законопроект о едином номере экстренных служб "112" внесен в Госдуму. Автором инициативы выступило правительство РФ, сообщается на сайте Госдумы.

"Мы продолжаем работу по развитию системы экстренных оперативных служб, с которыми можно связаться по единому номеру "112". Планируем, что в следующем году система "112" будет доступна по всей стране", — ранее отмечал председатель правительства Михаил Мишустин.

Принятие законопроекта должно снизить ущерб и потери от происшествий и чрезвычайных ситуаций за счет создания систем-112 в субъектах РФ. Также документ призвал разграничить полномочия в области эксплуатации и развития системы-112 между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в создании и эксплуатации системы-112.

Документ также предполагает закрепление нормы возмездного оказания услуг связи при обеспечении обратного вызова от диспетчеров экстренных оперативных служб и операторского персонала центров обработки вызовов систем-112, что позволит эксплуатирующей организации системы-112 планировать бюджетные средства на данный тип расходов.

Законопроектом вводится определение системе-112. Предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" субъекта РФ как совокупность сил и средств, предназначенных для обеспечения вызова по единому номеру "112" и информационного взаимодействия между экстренными оперативными службами.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, принятие законопроекта, позволяющего как организовать взаимодействие экстренных оперативных служб и доведение помощи пострадавшим гражданам в возможно короткий срок, так и обеспечить формирование, анализ и выгрузку метаданных, необходимых для использования органами власти всех уровней при принятии управленческих решений, должно быть обеспечено в приоритетном порядке", — отмечается в пояснительной записке.