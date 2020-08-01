280 тысяч квадратов жилья введут в Тюменском районе до конца 2020 года

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Более 280 тыс. кв. м жилья введут в эксплуатацию в Тюменском районе по национальному проекту "Жилье и городская среда" до конца 2020 года. Исполнение нацпроекта в муниципалитетах обсудили на заседании, сообщает администрация района.

В первом полугодии сдано 115,3 тыс. кв. м жилья, пока это только малоэтажные дома. Многоквартирники введут в эксплуатацию до конца года.

17 домов - 15 в Винзилях и два в Кулаково - включили в региональную программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья на 2020-2021 годы. В них проживают почти 400 человек. Для винзилинцев планируется приобрести квартиры в строящихся семиэтажных домах по ул. Гагарина и ул. Зеленая. Собственники квартир в аварийных домах в Кулаково получат денежную компенсацию за изымаемое помещение. Для граждан, проживающих на условиях договора социального найма, жилье приобретут.