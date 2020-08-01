Новую систему правовой защиты предпринимателей применят в тюменском регионе

| Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области | Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области

Создание системы общественных помощников Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области обсудили в ходе рабочей встречи бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло и вице-президент Федерального союза адвокатов России, руководитель комиссии по нормотворчеству при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Московской области Александра Цветкова.

В мероприятии также приняли участие представители адвокатского и бизнес-сообщества Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена.

Новая система правозащиты предпринимателей в регионе предполагает назначение общественных помощников в муниципальных образованиях для помощи бизнесменам на местах. Речь идет также о назначении общественных помощников по различным сферам.

“Такая практика уже существует и успешно помогает предпринимателям в других регионах, в том числе в Московской области. Пандемия коронавируса, а точнее количество обращений, связанных с ней, показали необходимость внедрения подобной системы и в нашем регионе”, - сказала Лариса Невидайло.

Внедрение новой системы защиты предпринимателей позволит оперативнее оказывать им помощь, в том числе ту, которая предусмотрена в рамках соглашений “pro bono”.