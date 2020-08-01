В Тюменской области в единый день голосования изберут 2307 депутатов разного уровня

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

В Тюменской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года изберут 2 тыс. 307 депутатов разного уровня.

На мандат депутата Тюменской областной думы, который освободился после ухода в правительство Валерия Фалькова, претендует пять человек. Четверо из них - Александр Чепик (КПРФ), Олег Касьянов (ЛДПР), Анастасия Шестакова ("Справедливая Россия"), Юрий Баранчук ("Единая Россия") - уже прошли регистрацию и включены в список.

К подписям, собранным в поддержку экс-депутата регионального парламента Александра Черепанова у избирательной комиссии возникло немало вопросов, и ему в регистрации было отказано.

"Александр Черепанов с решениями окружной, а затем и областной избирательных комиссий не согласился, обжаловал их в суде, - сообщается на сайте областной избирательной комиссии. - Суд оставил наши решения в силе. Сейчас ждем вердикта по поданной Черепановым апелляционной жалобе, чтобы определиться с окончательным списком кандидатов и приступить к изготовлению избирательных бюллетеней".

Всего Тюменской области 13 сентября проводится 267 кампаний. Помимо довыборов в Тюменскую областную думу по избирательному округу № 17, который включает часть территории Центрального административного округа Тюмени, должны сформироваться новые составы Тобольской, Ишимской, Заводоуковской городских дум, дум Тюменского и Уватского муниципальных районов. Дополнительные выборы назначены в думы Ишимского и Вагайского муниципальных районов.

Кроме того, пройдут выборы представительных органов власти 258 сельских поселений.

Не охваченными электоральным процессом остаются лишь Ялуторовск, Голышмановский городской округ, Ленинский, Калининский, Восточный и часть Центрального административного округа Тюмени.

В организации и проведении кампаний задействовано 11 территориальных и 815 участковых избирательных комиссий, в составе которых более 6 тыс. человек.

Право принять участие в предстоящих выборах имеют 622 тыс. 772 человека.

Кроме парламентских партий своих представителей выдвинули "Коммунисты России" и "Родная партия".

"Мы за то, чтобы конкурентное поле было максимально широким, - сказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. - Участвуя в избирательных кампаниях, партии проходят хорошую школу, получают возможность представить свои политические взгляды, разъяснить избирателям, зачем идут во власть и чего хотят добиться".

2 сентября начнется досрочное голосование в помещениях избирательных участков. Досрочно выразить свое волеизъявление могут только те граждане, которые по ряду причин не смогут прийти на участок 13 сентября.

График работы участковых комиссий давно сложившийся: в рабочие дни можно проголосовать с 16 до 20 часов, в выходные — с 10 до 14 часов.

Все меры по обеспечению безопасности участников выборной компании, установленные на общероссийском голосовании, остаются, по словам Игоря Халина, в силе.

"Ни одного стандарта, установленного для проведения общероссийского голосования, мы не снизили и снижать не намерены! - подчеркнул он. - Свои действия согласовываем с управлением Роспотребнадзора по Тюменской области. Весь перечень средств индивидуальной защиты — маски, перчатки, халаты, санитайзеры, антисептические коврики — задействуем в полном объеме. Точно так же предусмотрены обработка оборудования, мебели, транспорта, разведение потоков избирателей, обеспечение безопасной дистанции".

Распоряжением правительства Тюменской области на эти цели уже выделено более 16 млн рублей.

Борис Олейник