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В Тобольске фиксируют четырехкратный рост автоугонов

Происшествия, 15:43 24 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Число угонов автомототранспорта в Тобольске выросло в четыре раза в 2020 году.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в МО МВД России "Тобольский", если за первое полугодие 2019 года было зафиксировано три случая угона, то в текущем году - 12.

В большинстве случаев угоняют автомобили отечественного производства, классические модели, которые не оборудованы сигнализацией. Процент раскрытия подобных преступлений в 2020 году составил - 71,4.

Для предупреждения угона автотранспорта сотрудники полиции советуют поставить на автомобиль сигнализацию. Оставлять транспорт лучше в гараже или на платной автостоянке. Если такой возможности нет, то необходимо позаботиться о безопасном месте стоянки, оно должно быть оборудовано видеокамерами: система "Безопасный город" или камеры, расположенные на придомовой территории.

Не стоит оставлять в автомобиле дорогостоящие предметы, такие как автомагнитола, видеорегистраторы и иные полезные гаджеты, они в большинстве случаев и привлекают злоумышленников.

Евгений Новоселов

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# автомобили , Тобольск , угон

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