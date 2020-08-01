В Тобольске 69 кандидатов претендуют на депутатское кресло

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

69 кандидатов баллотируются на выборы депутатов Тобольской городской думы VII созыва. В единый день голосования, 13 сентября будут избраны 25 депутатов. Заседание штаба по обеспечению законности и содействия избирательным комиссиям прошло в администрации города 24 августа.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Тобольской гордумы завершены. Определены места размещения агитационных материалов.

"Со 2 сентября начнется досрочное голосование, которое продлится до 12 сентября. Избиратель, который в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, сможет проголосовать досрочно", - отметил глава Тобольска.

Решением территориальной избирательной комиссии утвержден график работы участковых избирательных комиссий по досрочному голосованию: с 16 до 20 часов в будние дни и с 10 до 14 часов в выходные. В этот же период можно уточнить сведения о нахождении избирателя в списках, а также подать заявление о голосовании вне помещения для голосования.

Предоставление возможности проголосовать всем категориям граждан - одно из основных направлений деятельности избирательных комиссий всех уровней. Общая численность граждан с ограниченными физическими возможностями в Тобольске составляет 6 тыс. 944 человека. В случае необходимости, предусмотрено транспортное обеспечение граждан для выезда к местам голосования согласно графику дежурств специализированного транспорта Центра социального обслуживания населения с 8 до 20 часов.

"В отношении граждан, которые не могут посетить избирательные участки по состоянию здоровья и желающих проголосовать на дому, будет организован сбор заявлений для выезда участковой избирательной комиссии по месту жительства, - говорит Максим Афанасьев. - Не забываем и о мерах по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Избирательные участки будут обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и профилактики".

Анжела Лебедева