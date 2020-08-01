Ярковские хлеборобы получили более 2500 тонн зерна

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Полеводы Ярковского района убрали зерновые культуры на площади 1 тыс. 420 га, это 17,5% процентов от общей посевного клина, по данным на 24 августа. Получено 2 тыс. 474 тонны зерна нового урожая, сообщает ИИЦ "Ярковские известия".

На снижение темпов полевых работ повлияла дождливая погода. Урожайность не высокая – 17,3 центнера с гектара.

В районе завершается заготовка кормов. Заложено на хранение 74 тыс. 950 тонн сенажа – 90 % от потребности.

Сено заготовлено на 100 %. Земледельцы ждут последней недели августа, синоптики обещают резкое потепление и отсутствие дождей. Тогда и обмолот хлебных полей начнется активнее.