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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Названа предварительная причина пожара на улице Мельникайте в Тюмени

Происшествия, 09:41 26 августа 2020

скриншот со стрима телеканала "Тюменское время" | Фото: скриншот со стрима телеканала "Тюменское время"

Короткое замыкание электропроводки стало предварительной причиной пожара дома №125 на ул. Мельникайте в Тюмени 25 августа.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, пожар произошел на 10-м этаже десятиэтажного дома. Сигнал о возгорании на пульт дежурного МЧС поступил в 20 часов 31 минуту.

Из-за пожара из многоэтажки эвакуировали 40 человек. На месте работали 37 огнеборцев, было задействовано 11 единиц техники. В течение 40 минут возгорание локализовали. Пострадавших нет.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , короткое замыкание , пожары

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