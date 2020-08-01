ФК "Тюмень" проведет очередной матч первенства в Барнауле

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проведет очередной матч ОЛИМП-первенства России среди команд клубов ПФЛ в Барнауле 26 августа, сообщает пресс-служба клуба.

Последний раз тюменцы играли в этом городе в начале августа 2002 года. Тот матч второго дивизиона собрал на трибунах стадиона 7 тыс. 500 зрителей. Местное "Динамо" соперничало с "Тюменью" за третье место во втором дивизионе. Упорное противостояние завершилось со счетом 2:2. У гостей голами отметились Сергей Никитенко и Дмитрий Акимов.

В нынешнем сезоне "Тюмень" и "Динамо-Барнаул" вновь находятся рядом в турнирной таблице. Обе команды не проигрывают в первенстве и набрали по семь очков из девяти возможных.

Матч пройдет без зрителей и начнется в 15 часов по тюменскому времени.