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ФК "Тюмень" проведет очередной матч первенства в Барнауле

Спорт, 11:58 26 августа 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проведет очередной матч ОЛИМП-первенства России среди команд клубов ПФЛ в Барнауле 26 августа, сообщает пресс-служба клуба.

Последний раз тюменцы играли в этом городе в начале августа 2002 года. Тот матч второго дивизиона собрал на трибунах стадиона 7 тыс. 500 зрителей. Местное "Динамо" соперничало с "Тюменью" за третье место во втором дивизионе. Упорное противостояние завершилось со счетом 2:2. У гостей голами отметились Сергей Никитенко и Дмитрий Акимов.

В нынешнем сезоне "Тюмень" и "Динамо-Барнаул" вновь находятся рядом в турнирной таблице. Обе команды не проигрывают в первенстве и набрали по семь очков из девяти возможных.

Матч пройдет без зрителей и начнется в 15 часов по тюменскому времени.

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# ФК Тюмень , футбол

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