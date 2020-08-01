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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заблудившуюся семью вывели из леса тюменское спасатели

Происшествия, 10:16 27 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заблудившихся дедушку, бабушку и внучку вывели из леса неподалеку от СНТ “Ясная поляна” в Тюменском районе сотрудники областной службы экстренного реагирования 26 августа.

Вызов поступил спасателям около 19 часов. На тот момент семья несколько часов блуждала по лесу.

“Нас просили оказать содействие из службы 01. Спасатели обследовали лес при помощи квадроциклов. Нашли дедушку с внучкой, жену пожилого мужчины, которая оставалась рядом с машиной. Людей вывели из леса. Все живы, здоровы”, – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Спасатели завершили работу в 22 часа.

Инна Пахомова

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# леса , помощь , спасатели , ТОСЭР

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