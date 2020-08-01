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В Тюмени завели дело после смерти рабочих на строительном объекте

Происшествия, 13:13 27 августа 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Уголовное дело по факту гибели рабочих на строительном объекте возбудили в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

26 августа двое рабочих в строительной люльке на высоте шестого этажа выполняли работы по обшивке фасада строящегося жилого дома на ул. Первомайской. В процессе работ трос тележки оборвался, рабочие упали вниз на бетонное покрытие и получили множественные переломы, от которых скончались на месте.

Погибшие выполняли работы в рамках договора субподряда, заключенного индивидуальным предпринимателем с подрядчиком компании, занимающейся строительством жилого комплекса.

Расследование уголовного дела продолжается.

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