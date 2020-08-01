В Тюменской области внедрят Региональный экспортный стандарт 2.0

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменская область войдет в число 40 регионов, где в 2020 году будет внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области Андрей Карташов.

Этот стандарт, разработанный Российским экспортным центром (РЭЦ) и утвержденный проектным комитетом национального проекта "Международная кооперация и экспорт", по задумке авторов станет еще одной ступенью формирования эффективной и гибкой инфраструктуры поддержки экспорта, учитывающей специфику регионов, в том числе за счет вовлечения органов власти и представителей бизнес-сообщества в процесс развития экспортной деятельности.

Полное внедрение инструментов стандарта во всех 85 субъектах РФ запланировано на 2021 год, отмечают в РЭЦ, при этом уже в 2020 году он будет реализован в 40 из них.

Как пояснил Андрей Карташов, в части некоторых пунктов стандарт в Тюменской области уже внедрен, и его инструменты работают. Например, документ предписывает обеспечить доступ предприятий к государственным мерам поддержки, в том числе с помощью создания и обеспечения деятельности Центра поддержки экспорта, который на сегодня активно свою функцию выполняет. Также стандарт затрагивает вопросы формирования управленческой команды, популяризации экспортной деятельности, предписывает создание экспортного совета при губернаторе - этот пункт в регионе тоже уже выполнен.

Руководитель центра поддержки экспорта заострил внимание на пунктах стандарта, касающихся интеграции процессов.

"На мой взгляд, это важно, так как предпринимателей Тюменской области он наделяет равными возможностями с компаниями других регионов, делает инструменты универсальными, а значит, понятными и доступными, позволяет получить обратную связь по отдельным моментам от других регионов или органов власти для оперативной адаптации ко многим вопросам и ситуациям. Например, в стандарте есть пункты, предписывающие субъекту РФ участвовать в единой системе продвижения экспорта, а именно взаимодействовать с торговыми представительствами России, торговыми домами РЭЦ, пользоваться другими инструментами поддержки", - подчеркнул Андрей Карташов.

Он отметил, что в части, касающейся предприятий, Региональный экспортный стандарт 2.0 предписывает обеспечить охват потенциальных экспортеров образовательными программами, определить перечень компаний, обладающих экспортным потенциалом, а также организовать участие субъектов предпринимательства в соответствующих акселерационных программах. Это тоже уже реализуется на территории Тюменской области: в процессе исполнения - региональная акселерационная программа "Драйверы экспорта", в планах - запуск федеральной программы "Экспортный форсаж".

Напомним, проект Регионального экспортного стандарта 2.0 был внедрен в пилотном режиме в 11 регионах в 2019 году. Субъекты по ходу "пилота" направляли свои предложения по его усовершенствованию, и на основе их опыта документ был доработан. Проект реализуется в соответствии с паспортом федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Дарья Казакова