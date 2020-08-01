Сбербанк выдал около 1400 ипотечных кредитов по госпрограмме

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Западно-Сибирское отделение Сбербанка приняло участие в заседании пресс-клуба "НЕФОРМАТ", организованного группой компаний "ТИС" в содружестве с газетой о недвижимости "Квартирный вопрос". Онлайн-встреча была посвящена итогам работы строительной отрасли в 2020 году.

В качестве спикеров мероприятия выступили представители органов государственной власти, девелоперских, строительных, аналитических компаний и банковской сферы. Ньюсмейкеры выступили с докладами на самые актуальные темы рынка жилья, а также подвели итоги первого полугодия в Тюменской области.

Начальник управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области Александр Фролов сообщил, что план по вводу жилья в регионе в 2020 году составляет 1 млн 756 тыс. квадратных метров.

"В первом полугодии введено 388 тысяч квадратных метров жилья, из них 166 тысяч – многоквартирные дома, а 222 тысячи – индивидуальное жилье. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отставание совсем небольшое – 20%. Но, тем не менее планы остаются напряженными. Во многом темпы строительства определяет покупательский спрос, который нужно стимулировать", - прокомментировал он.

Начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Сибирского отделения Сбербанка Юрий Нагоричный рассказал, что объем выданных ипотечных кредитов за семь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 16%.

"Рост объемов жилищных кредитов простимулировала, в первую очередь, программа ипотеки с господдержкой. В июле отделением было выдано кредитов на сумму более 3 миллиардов рублей, из них порядка 40% для покупки жилья на первичном рынке. Также на рост объемов кредитования повлияла реализация отложенного спроса из-за сложностей с оформлением документов на недвижимость в апреле и мае", - отметил он.

Напомним, что 22 апреля Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4 на приобретение квартир в новостройках. При использовании сервиса "Электронная регистрация" будет применен дисконт 0,3 процентных пункта и ставка составит 6,1% годовых. В рамках программы можно оформить ипотечный кредит до 6 млн рублей в любом регионе России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – там максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет. Оформить ипотеку можно онлайн на сайте DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

Практически все кредиты первичного рынка жилья в Западно-Сибирском отделении Сбербанка оформляются по программе с господдержкой. С момента запуска программы отделением было выдано порядка 1 тыс. 400 кредитов на сумму более 3,1 млрд рублей.