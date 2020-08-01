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Исследование: девять процентов тюменских семей задумались об ипотеке

Экономика, 18:56 27 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 % домохозяйств Тюмени рассматривают возможность получения кредита в ближайшие месяцы, 9 % задумались об ипотеке, еще 9 % хотели бы открыть вклад или пополнить уже существующий. Такие цифры приводит Финансовый университет при правительстве РФ.

Как показало исследование, Тюмень вошла в десятку городов с наибольшим спросом на ипотечные кредиты. В списке также Сургут, Белгород, Нижневартовск, Казань, Саранск, Набережные Челны, Стерлитамак, Ижевск и Воронеж.

В целом по России ипотечные кредиты хотели бы получить 7 % домохозяйств, это почти вдвое больше прошлогодней цифры. В получении кредитов сегодня заинтересованы 12 % семей, 9 % намерены пополнить вклады.

Эксперты поясняют, что интерес населения к ипотечным кредитам важен в силу того, что он представляет собой индикатор экономической активности в регионе – чем выше спрос на ипотечные кредиты, тем лучше перспективы экономического роста.

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