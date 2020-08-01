В Тюменской области откроются девять новых школ

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Девять новых школ откроются в Тюменской области до конца текущего года. Будет создано более 3 тыс. учебных мест. Семь образовательных учреждений строятся за счет областного бюджета, два – в рамках нацпроекта "Образование".

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Уже 1 сентября учеников примет новая школа в микрорайоне Казарово в Тюмени и малокомплектная - в деревне Епанчина Тобольского района. Ее построили вместо старой деревянной. На этом хорошие новости для сельских ребят не заканчиваются. Помимо школы в Тобольском районе, до конца года будет открыто еще пять образовательных учреждений. Три – в Вагайском районе, по одному - в Тюменском и Уватском районах. Кроме того, в планах до конца года – еще две школы в Тюмени", - сообщил он.

Глава региона подчеркнул, что в Тюменской области привыкли не только строить новое, но и бережно относиться к тому, что уже есть. В 2020 году капитально отремонтированы 62 школы, текущий ремонт проведен в 241 школе.

"В новом учебном году за парты сядут порядка 223 тысяч учеников. Из них более 25 тысяч – первоклашки. Желаю каждому успехов в учебе!", - написал Александр Моор.