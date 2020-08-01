  • 27 августа 202027.08.2020четверг
  • USD75,5379
    EUR89,2254
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области откроются девять новых школ

Губернатор, 16:58 27 августа 2020

со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Девять новых школ откроются в Тюменской области до конца текущего года. Будет создано более 3 тыс. учебных мест. Семь образовательных учреждений строятся за счет областного бюджета, два – в рамках нацпроекта "Образование".

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Уже 1 сентября учеников примет новая школа в микрорайоне Казарово в Тюмени и малокомплектная - в деревне Епанчина Тобольского района. Ее построили вместо старой деревянной. На этом хорошие новости для сельских ребят не заканчиваются. Помимо школы в Тобольском районе, до конца года будет открыто еще пять образовательных учреждений. Три – в Вагайском районе, по одному - в Тюменском и Уватском районах. Кроме того, в планах до конца года – еще две школы в Тюмени", - сообщил он.

Глава региона подчеркнул, что в Тюменской области привыкли не только строить новое, но и бережно относиться к тому, что уже есть. В 2020 году капитально отремонтированы 62 школы, текущий ремонт проведен в 241 школе.

"В новом учебном году за парты сядут порядка 223 тысяч учеников. Из них более 25 тысяч – первоклашки. Желаю каждому успехов в учебе!", - написал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , национальный проект Образование , первоклассники , ремонт школы , строительство школ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:58 27.08.2020В Тюменской области откроются девять новых школ
22:13 25.08.2020Александр Моор поздравил победителей конкурса "Педагог года – 2020"
16:17 25.08.2020В Тюмени педагоги обсудили, как развивать образование в условиях пандемии
10:10 22.08.2020Александр Моор: триколор - символ величия нашей страны