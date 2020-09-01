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Тюменца обманул лжепродавец щенка из интернета

Происшествия, 13:43 01 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, который хотел купить щенка по объявлению на одном из интернет-сервисов, обманули мошенники, сообщает УМВД России по Тюменской области. Он обратился в полицию.

По версии следствия, мужчина откликнулся на объявление о продаже щенка и начал общение с продавцом в мессенджере. В беседе мошенник использовал психологическую тактику и настоял на предварительной оплате в размере 9 тыс. рублей. Заявитель перевел деньги на указанный счет, но собаки так и не увидел.

Полицейские устанавливают личность мошенника, возбуждено уголовное дело, преступнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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# мошенничество , полиция , собака

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