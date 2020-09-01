В Тюмени отремонтируют восемь улиц, ведущих к детсадам и школам

| Фото: Тюмень-наш дом | Фото: Тюмень-наш дом

Восемь улиц отремонтируют в Тюмени в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Улицы находятся в непосредственной близости к школам и детским садам. В их списке: улицы Садовая, Восстания, Ленинградская, Газовиков, Менжинского, Парфенова, Моторостроителей, Суходольская.

Работы ведутся комплексно. Как правило, помимо ремонта дорожного полотна на объектах проводится обустройство пешеходных переходов, барьерных ограждений, дорожных знаков, наносится разметка.

Улица Парфенова - главный подход к гимназии № 16. Сейчас дорога полностью обновлена, отремонтированы тротуары, нанесена разметка. Ремонт завершен на дорогах по улицам Менжинского, Суходольской, Ленинградской. Самым протяженным объектом является улица Газовиков, здесь заменили почти два километра дорожного полотна. Специалисты завершили основные работы, сейчас устанавливают перила, потом перейдут к благоустройству. Принято решение установить светофор вызывного действия на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Газовиков в районе дома № 6. Ремонт по всем объектам будет завершен к 15 октября.

Всего в 2020 году благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в российских субъектах отремонтируют более 1,3 тыс. км дорог, ведущих к образовательным учреждениям.