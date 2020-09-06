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Владимир Якушев рассказал о новом механизме контроля за расходованием средств на нацпроекты

Политика, 16:22 06 сентября 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

О новых подходах федерального правительства к контролю эффективности расходования бюджетных средств на реализацию национальных проектов рассказал глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе рабочего совещания по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Белоярском (ХМАО).

В совещании также принимают губернатор Югры Наталья Комарова, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Тюменской области Александр Моор, а также главы ряда ямальский, югорских и тюменских муниципалитетов.

"В 2021 году наша работа будет кардинально меняться. При формировании региональных бюджетов по нацпроектами необходимо сформировать и четко исполнять поквартальные и помесячные графики финансирования. Привыкаем к новому уровню контроля - все будет видно в информационной системе, которую создает председатель правительства России", - сообщил Владимир Якушев.

Кроме того, глава Минстроя призвал муниципалитеты Тюменской области, Ямала и Югры активнее участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной среды в малых городах.

"Общий объем грантов для муниципалитетов - победителей конкурса вырос в этом году с 5 до 10 млрд рублей", - отметил министр и подчеркнул, что несмотря на экономические сложности, задача регионов - максимально сохранить и продолжить свои программы жилищного строительства.

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# Владимир Якушев , Минстрой , ХМАО

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