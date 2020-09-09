  • 9 сентября 20209.09.2020среда
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На проекты новых водопроводов в Уватском районе направили 13 млн рублей

Экономика, 09:18 09 сентября 2020

СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

На проекты новых водопроводов в Уватском районе будет освоено 13,7 млн рублей из областного бюджета.

По информации пресс-службы муниципалитета, 12,3 км сетей проведут на вновь построенных улицах и в новых микрорайонах. Это обеспечит подключение 228 жилых домов к центральному водоснабжению.

Водопроводные сети запланировано провести в Увате по переулку Школьный и по улице Совхозной, в Демьянском по улицам Увальской, Шоссейной и Подгорной, в Першино по Комсомольской, в Уках по улице Луговой, в Ивановке по Береговой, в Туртасе по Новоселов, Дорожников и Газовиков, в Тугалово по улицам Береговой, Центральной и Полевой, в Осиннике по Комсомольской и Механизаторов, в Солянке по Молодежной, в Демьянке по улицам Комсомольской, Таежной и переулку Северный. В Красном Яре новые водопроводные сети подведут к водоочистным сооружениям.

Проекты проходят государственную экспертизу. В ноябре 2020 г. получат заключения экспертов и после этого направят заявку на финансирование строительных работ в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водопровод , строительство , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:18 09.09.2020На проекты новых водопроводов в Уватском районе направили 13 млн рублей
21:13 08.09.2020Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" отмечены наградами по случаю профессионального праздника
17:10 08.09.2020Герои программы Запсибкомбанка помогут освоить азы финансовой грамотности
16:41 08.09.2020Инновационные полимерные трубы начали выпускать в Тюмени