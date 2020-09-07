Александр Моор: нацпроект "Жилье и городская среда" меняет жизнь людей к лучшему

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Муниципалитеты Тюменской области, Югры и Ямала обмениваются самыми лучшими решениями и практиками в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в югорский город Белоярский, которая состоялась 6 сентября.

"Проекты по созданию современных общественных пространств, реализуемые в больших, а самое главное, в малых городах, действительно, меняют жизнь людей к лучшему, делают ее более комфортной. Очень важно, чтобы жители участвовали не только в обсуждении проектов и их реализации, но и в приемке работ", - уверен Александр Моор.

Губернатор Тюменской области и сопровождавшие его в рабочей поездке глава Тюмени Руслан Кухарук, глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин и глава Ялуторовска Вячеслав Смелик приняли участие в рабочем совещании по реализации национального проекта "Жилье и городская среда", которое провел в Белоярском министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"За период с 2019 по 2024 годы в Тюменской области необходимо ввести в строй более 11 миллионов квадратных метров жилья. В 2019 году было введено более 1,6 миллиона квадратных метров. План на 2020 год - 1,76 миллиона квадратных метров, за восемь месяцев уже введено 540 тысяч квадратных метров. Мы готовы к тому, чтобы водить по одному квадратному метру жилья на человека в год", - сообщил, выступая на совещании, заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Владимир Якушев отметил, что несмотря на экономические сложности, задача регионов - максимально сохранить и продолжить свои программы жилищного строительства.

"С Югрой, Ямалом и Тюменской областью у нас налажено тесное взаимодействие, с нашей стороны претензий нет", - сказал глава Минстроя, поблагодарив глав трех регионов за выделение существенных средств на софинансирование жилищного строительства.

Евгений Бабенко