Тюменские рыбаки откроют бархатный сезон

| Фото: федерации рыболовного спорта Тюменской области | Фото: федерации рыболовного спорта Тюменской области

Соревнования "Бархатный сезон" среди рыбаков в дисциплине "Ловля донной удочкой" пройдут на реке Тура в с. Чикча Тюменского района 12 и 13 сентября.

Это традиционные старты для спортсменов-рыболовов, которые проходят с 2013 года. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

"Все спортсмены уведомлены об индивидуальных средствах защиты, а вообще, у нас самая, что ни на есть социальная дистанция, спортсмены друг от друга размещаются на расстоянии минимум 10 метров", - отметил он.

Заявки на участие в соревнованиях подали рыбаки из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Тюмени. Всего не более 50 человек смогут состязаться в ловле.

Два дня участники состязаний будут соревноваться в ловле рыбы, в основном это лещ, плотва, язь, уклейка. По словам Игоря Савиных, победителя определят по наименьшей сумме мест за два тура. Лидеров и призеров "Бархатного сезона" отметят ценными подарками от спонсоров.

Анжела Лебедева