Более 400 объектов благоустроили в Тюменской области

Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области

402 объекта благоустройства ввели в строй в Тюменской области с 2015 по 2019 годы, сообщил обозревателю "Тюменской линии" заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

93 современных и комфортных общественных пространства создано в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Тюменском районе.

"В областной столице и других муниципалитетах за это время благоустроено 309 дворовых территорий. В целом по региону введены в строй 402 объекта благоустройства", - рассказал он.

Проект по благоустройству территории по ул. Вьюжная в Тюмени, первый этап которого был завершен в 2019 году, вошел в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика".

Общий объем затрат на реализацию проектов по благоустройству в регионе составил 5,4 млрд рублей.

Евгений Бабенко