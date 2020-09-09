Тюменские волейболистки в Кубке России уступили соперницам из Екатеринбурга

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболистки "Тюмени-ТюмГУ" в первой встрече предварительного этапа Кубка страны в Екатеринбурге уступили местной "Уралочке-НТМК", сообщает пресс-служба клуба.

Встреча завершилась со счетом- 0:3. У проигравших шесть очков набрала блокирующая Евгения Басакова.

"Наверное, сыграли так, как готовы на сегодняшний момент. Это был первый матч для команды, а соперник сразу достался серьезный. Мы старались, пытались почувствовать друг друга, быть командой. Но у нас немало новых людей, да и полугодовой перерыв дает о себе знать. Уверена, с каждым матчем будем прибавлять. Сейчас идет процесс сыгрывания. Матчи кубка должны в этом помочь", - отметила Евгения Басакова.