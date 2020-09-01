Модернизация Велижанского водозабора – большой шаг вперед, считает Павел Перевалов

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Реконструкция Велижанского водозабора – серьезный шаг вперед в обеспечении тюменцев качественной питьевой водой.

Такое мнение высказал заместитель главы города Павел Перевалов на открытии первой очереди водозабора после реконструкции.

"Мы долго ждали завершения реконструкции и долго к этому готовились. Администрация города не только совместно с "Тюмень Водоканалом" готовит план водоснабжения, но и контролирует все этапы монтажа. Отмечу, что на Велижанском водозаборе работы шли качественно и высокими темпами. Уверен, что объект прослужит много лет", - сказал Павел Перевалов.

Напомним, после реконструкции первая очередь Велижанского водозабора будет пропускать через себя около 60 куб. м воды в сутки. В декабре 2020 года завершится модернизация второй очереди. Тогда общая мощность велижанской станции увеличится до 147 тыс. 500 куб. м.

Также в рамках концессионного соглашения планируется масштабная реконструкция Метелевского водозабора, строительство и модернизация 20 ключевых объектов водоснабжения и водоотведения и более 50 сетевых объектов и насосных станций в Тюмени.

Евгения Шевцова