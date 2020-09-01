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Разрешения на проезд крупногабаритного транспорта будут выдавать в Росавтодоре

Политика, 17:16 11 сентября 2020

Фото Федерального дорожного агентства во ВКонтакте

С января 2023 года разрешения на проезд крупногабаритных транспортных средств будут выдавать в Росавтодоре, который и будет все рассчитывать и получать согласование у собственников дорог.

Вопрос о перераспределения полномочий в сфере дорожной деятельности был рассмотрен, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, на сентябрьском заседании комитета по экономической политике и природопользованию.

"Ранее существовавший порядок предусматривал необходимость получения разрешений у собственников дорог в каждом субъекте РФ по маршруту следования автотранспортного средства. Возникали затруднения с поиском собственника той или иной дороги при оплате дорожного сбора и госпошлины, - пояснила председатель комитета Инна Лосева. - Федеральный закон, который значительно упрощает процедуру получения специальных разрешений для проезда крупногабаритных транспортных средств по дорогам, был принят в июле текущего года. В соответствии с принятыми изменениями с января 2023 года разрешения на проезд крупногабаритных транспортных средств будут выдавать в Росавтодоре, который и будет все рассчитывать и получать согласование у собственников дорог".

Законопроект поддержали все члены комитета, он будет вынесен на заседание Тюменской областной думы.

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# облдума , Росавтодор

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