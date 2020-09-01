Губернатор посетил спортцентр в селе Мальково

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Центр физкультурной и спортивной работы "Олимпия" в селе Мальково посетил губернатор Тюменской области Александр моор во время рабочей поездки в Тюменский район 10 сентября.

Спортцентр появился благодаря рейтинговому голосованию граждан и построен по проекту аналогичного спорткомплекса в Ярково. Работы велись с ноября 2018 года по декабрь 2019. Здесь проходят как учебно-тренировочные занятия, так и занятия по месту жительства, условия позволяют проводить региональные и районные соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, лапте, дзюдо, борьбе, настольному теннису и другим видам спорта.

В спортивном зале установлены четыре кондиционера, есть система деления зала на две половины для более эффективного использования. Чтобы всем было комфортно, предусмотрено несколько раздевалок, проработана инфраструктура для маломобильных людей. В тренажерном зале около 20 тренажеров для проработки всех групп мышц, а залом для единоборств уже заинтересовались федерация тхэквондо и отделение греко-римской борьбы местной спортшколы. Мальковцам будут доступны и другие виды единоборств – организаторы планируют завести как можно больше направлений, оценить интерес граждан, а потом исходя из их пожеланий профилироваться на каких-то конкретных. После занятий спортом у всех будет возможность перекусить – работает кафе на 16 посадочных мест.

Александр Моор отметил важность занятий спортом для подрастающего поколения. "Принципиально важная задача регионального правительства и муниципальных органов власти - создавать одинаково достойные условия и возможности для спортсменов и физкультурников всех возрастов в каждом городе и районе Тюменской области", - подчеркнул он.