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Тюменские кролики пользуются спросом в Омске и Владимире

Экономика, 08:34 13 сентября 2020

roshinskiy.com | Фото: roshinskiy.com

Единственный в Тюменской области кролиководческий комплекс "Рощинский" большую часть своей продукции отправляет за пределы региона. Как рассказал генеральный директор предприятия Николай Степанов, мясо пользуется особым спросом в Омской области и Владимире.

"Эта тенденция наметилась во время пандемии и сейчас, можно сказать, достигла своего пика. Если на первых порах большую часть продукции у нас приобретали в Омской области, то сейчас мы отправляем ее во Владимир. Мало того, заявок на сегодня больше, чем мы в состоянии удовлетворить", - уточнил он.

Кролиководческий комплекс"Рощинский" сам заготавливает корма, несмотря на летнюю засуху, здесь получили почти две тысячи тонн ячменя и пшеницы, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

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