В Тобольске подписали трёхстороннее соглашение по развитию образовательного кластера

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Соглашение по развитию образовательного кластера в Тобольске подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления, генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов и мэр Тобольска Максим Афанасьев 25 мая.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, соглашение направлено на повышение качества среднего профессионального образования в Тюменской области и созданию условий для самореализации молодежи за счет формирования системы подготовки высококвалифицированных кадров на основе комплексного взаимодействия.

Ранее Александр Моор, Михаил Карисалов и Максим Афанасьев осмотрели один из корпусов Тобольского многопрофильного техникума. Всего в нем обучаются 2 тыс. 118 человек.

Отметим, 2024 год юбилейный для тобольской нефтехимии – ей исполняется 50 лет. Сегодня 51 % всех объемов полиэтилена и 54 % полипропилена в России производят в ЗапСибНефтехиме в Тобольске. Здесь выпускают более 67 марок полиэтилена, более 25 марок полипропилена. СИБУР создает марки, которых в стране раньше не было.