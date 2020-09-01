Подготовка к отопительному сезону завершается в Тюменской области

Фото: портал "Тюмень - наш дом" Фото: портал "Тюмень - наш дом"

1 тыс. 273 котельных, 1 тыс. 888 км тепловых сетей, 5 тыс. 650 км водопроводных и 1 тыс. 774 км канализационных сетей подготовлены к отопительному сезону в Тюменской области по данным на 1 сентября. Об этом доложил на заседании президиума регионального правительства директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Антон Фирсов.

"Почти 4 млрд рублей будет израсходовано в Тюменской области на подготовку к отопительному сезону. При этом расходы областного бюджета составят лишь 700 млн рублей, остальные средства - это затраты ресурсоснабжающих организаций. Работа по подготовке к отопительному сезону идет по плану", - сообщил директор департамента ЖКХ.

Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону полностью закончена в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах. В остальных муниципалитетах региона работа близится к завершению.

В Тюменской области сформированы запасы топлива, существенно превышающие нормативы, отметил Антон Фирсов. Паспорта готовности к отопительному сезону уже получили более 80% объектов социальной сферы региона. К теплу уже подключены 266 школ, детсадов и больниц.

Евгений Бабенко