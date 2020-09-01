Наталья Комарова переизбрана губернатором Югры

| Фото: admtyumen.ru. Архив | Фото: admtyumen.ru. Архив

Наталья Комарова переизбрана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Данное решение приняли депутаты окружной думы 13 сентября.

Оглашая итоги голосования председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Борис Хохряков подчеркнул, что Комарова много сделала для улучшения социально-экономического развития Югры.

"Доверие депутатов Югры, представляющих интересы населения, вам оказывается третий раз. И это правильно, на протяжении 10 лет работы вы сделали много для социально-экономического развития Югры, инвестиционной привлекательности",- подчеркнул он и заверил, что депутаты готовы поддержать все начинания для успешного развития Югры.

На заседании окружной думы присутствовал полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов, который от имени главы государства поздравил Наталью Комарову с избранием.

"Убежден, что каждый год жители Югры будут замечать улучшения качества жизни. Все проблемы, о которых говорил президент, в частности, с аварийным жильем, будут решены. Нужно думать о будущем, вкладывать средства в новые технологии, медицину, IT, чтобы сделать жизнь еще современнее", - напутствовал он.

Напомним, что на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа также претендовали коммунист Алексей Савинцев и кандидат от "Справедливой России" Михаил Сердюк.

"Благодарю вас за доверие, служу России и югорчанам", - сказала Наталья Комарова.

Екатерина Исаева