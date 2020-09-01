Игорь Халин оценил ход голосования на выборах в Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Единый день голосования проходит в спокойной обстановке, сказал председатель тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Я сам проголосовал на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы на избирательном участке в Тюмени по месту жительства. Порядок на участке обеспечивают полицейские, дежурит сотрудник МЧС. Голосование проходит с соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - поделился впечатлениями председатель облизбиркома.

В единый день голосования в областную избирательную комиссию поступило около 15 заявлений и обращений. Все они находятся в компетенции территориальных избиркомов, которые проводят проверки по каждой ситуации.

"По линии полиции информации о каких-либо нарушениях общественного порядка не поступало. Голосование идет в штатном режиме", - сообщил Игорь Халин.

Евгений Бабенко