  • 13 сентября 202013.09.2020воскресенье
  • USD74,8896
    EUR88,6768
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Игорь Халин оценил ход голосования на выборах в Тюменской области

Политика, 16:27 13 сентября 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Единый день голосования проходит в спокойной обстановке, сказал председатель тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Я сам проголосовал на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы на избирательном участке в Тюмени по месту жительства. Порядок на участке обеспечивают полицейские, дежурит сотрудник МЧС. Голосование проходит с соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - поделился впечатлениями председатель облизбиркома.

В единый день голосования в областную избирательную комиссию поступило около 15 заявлений и обращений. Все они находятся в компетенции территориальных избиркомов, которые проводят проверки по каждой ситуации.

"По линии полиции информации о каких-либо нарушениях общественного порядка не поступало. Голосование идет в штатном режиме", - сообщил Игорь Халин.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# единый день голосования , Игорь Халин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 13.09.2020Игорь Халин оценил ход голосования на выборах в Тюменской области
16:15 13.09.2020Явка на выборах в Тюменской области составила 26,1%
15:02 13.09.2020Наталья Комарова переизбрана губернатором Югры
12:18 13.09.2020В Тюменской области явка на выборах на 12.00 превысила 12%