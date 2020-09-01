ФК "Тобол" крупно уступил на выезде в Башкирии

| Фото: ФК "Тобол" в Вконтакте | Фото: ФК "Тобол" в Вконтакте

Выездное поражение потерпел ФК "Тобол" в первенстве России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь). В башкирском городе Туймазы тоболяки крупно проиграли местному клубу "Спартак" — 0:6.

Счет хозяева открыли на 33 минуте матча, отличился капитан хозяев Дмитрий Мысаков. Спустя четыре минуты Вадим Соловей увеличил преимущество спартаковцев. В самом начале второго тайма гости пропустили в третий раз, гол на счету Павла Васильева. Спустя пять минут Соловей оформил дубль, а в концовке матча, вышедший на замену Дмитрий Долбилин также отличился дважды.

После очередного тура "Тобол" опустился на шестую строчку турнирной таблицы. У подопечных Петра Парахина осталось семь очков. Следующий матч тоболяки проведут дома. 17 сентября они примут ФК "Челябинск-м".

Евгений Новоселов