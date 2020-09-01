Монтаж выставочного павильона для TNF-2020 завершили в Тюмени

| Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума | Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

Монтаж выставочного павильона TNF-2020 площадью 1400 кв. метров завершается в Тюмени. Работы по возведению здания, расположенного перед входом в Тюменский технопарк, заняли неделю. В выходные подрядчики поставили двери и подвели к павильону электричество, сообщает пресс-служба Тюменского нефтегазового форума.

Возведением выставочной конструкции занимается компания "Родер" - один из лидеров в сфере производства каркасно-тентовых конструкций и организации временной инфраструктуры. Привлечение крупного подрядчика позволило увеличить площадь павильона по сравнению с 2019 годом более чем на треть.

С учетом павильона общая площадь выставки инноваций ТЭК составит 2400 кв. метров. С 22 по 24 сентября свои стенды представят более 50 предприятий: ЛУКОЙЛ, Фонд "Сколково", Заводоуковский машиностроительный завод, группа компаний Socar, "СибБурМаш" и другие.

Продолжается и монтаж внутренних конструкций форума в Тюменском Технопарке. Для проведения мероприятия будут выстроены информационная стойка, зона пресс-подходов, биржа деловых контактов, ресторан для гостей форума и другие локации.

Зал "Атриум", где пройдут основные пленарные сессии, забрендируют в единой фирменной стилистике форума. Предусмотрены и места для неформального общения гостей: coffee bar и jazz lounge.

Посмотреть, как проходит монтаж выставочного павильона можно на YouTube-канале TNF, а также в Instagram.