  • 14 сентября 202014.09.2020понедельник
  • USD74,8896
    EUR88,6768
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Монтаж выставочного павильона для TNF-2020 завершили в Тюмени

Общество, 16:05 14 сентября 2020

пресс-служба Тюменского нефтегазового форума | Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

Монтаж выставочного павильона TNF-2020 площадью 1400 кв. метров завершается в Тюмени. Работы по возведению здания, расположенного перед входом в Тюменский технопарк, заняли неделю. В выходные подрядчики поставили двери и подвели к павильону электричество, сообщает пресс-служба Тюменского нефтегазового форума.

Возведением выставочной конструкции занимается компания "Родер" - один из лидеров в сфере производства каркасно-тентовых конструкций и организации временной инфраструктуры. Привлечение крупного подрядчика позволило увеличить площадь павильона по сравнению с 2019 годом более чем на треть.

С учетом павильона общая площадь выставки инноваций ТЭК составит 2400 кв. метров. С 22 по 24 сентября свои стенды представят более 50 предприятий: ЛУКОЙЛ, Фонд "Сколково", Заводоуковский машиностроительный завод, группа компаний Socar, "СибБурМаш" и другие.

Продолжается и монтаж внутренних конструкций форума в Тюменском Технопарке. Для проведения мероприятия будут выстроены информационная стойка, зона пресс-подходов, биржа деловых контактов, ресторан для гостей форума и другие локации.

Зал "Атриум", где пройдут основные пленарные сессии, забрендируют в единой фирменной стилистике форума. Предусмотрены и места для неформального общения гостей: coffee bar и jazz lounge.

Посмотреть, как проходит монтаж выставочного павильона можно на YouTube-канале TNF, а также в Instagram.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , монтаж , Тюменский нефтегазовый форум

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 14.09.2020Тюменский театр "Мимикрия" представил спектакли на фестивале в Перми
17:10 14.09.2020Более 335 тысяч российских семей получили маткапитал без заявлений
16:27 14.09.2020Горячую линию по вопросам школьного питания открыл Роспотребнадзор
16:05 14.09.2020Монтаж выставочного павильона для TNF-2020 завершили в Тюмени