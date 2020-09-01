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Хакатон "Нейронефть" пройдет на TNF-2020

Общество, 15:42 15 сентября 2020

tnf-hack.ru/ | Фото: tnf-hack.ru/

Хакатон "Нейронефть" пройдет в рамках Тюменского нефтегазового форума с 18 по 23 сентября. Участникам необходимо создать программное обеспечение для предсказания цен на нефть, сообщает Медиаполис.

Лучший продукт получит денежный приз. Призовой фонд хакатона — 850 тыс. рублей.

Заявки принимают до 17 сентября. Хакатон и образовательные лекции пройдут с 18 по 22 сентября. Награждение в номинации "Лучшая реализация" пройдет 23 сентября.

Ссылка на регистрацию здесь.

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# нефтегазовый форум , Хакатон

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