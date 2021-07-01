Выставка предприятий на TNF-2021 займет более 1,5 тыс. кв. метров

| Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума | Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

Более 1,5 тыс. кв. метров займет выставка предприятий на Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет с 14 по 16 сентября. Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

Он напомнил, что форум пройдет в 12-й раз и в этом году программа будет содержать еще больше уникальных форматов. Традиционно в первый день TNF состоятся прикладные мероприятия, закупочные сессии и технологические дни. Компании нефтегазовой отрасли, как крупные, так и средние, выражают большой интерес к участию в выставке. Увидеть ее сможет каждый желающий при условии наличия результата ПЦР-теста или QR-кода о полном курсе вакцинации.

Для удобства гостей и участников пункты тестирования на COVID-19 разместят в аэропорту, в гостиницах и на территории форума. Средства индивидуальной защиты будут бесплатными. Компании, которые направят для работы на TNF вакцинированных сотрудников, получат бонус.

"В программе запланированы форматы, рассчитанные и на участников отрасли, и на тех, кто интересуется более глобальными темами, много вопросов посвятим будущему энергетики, "зеленой" энергетике", - сообщил Александр Сакевич.

Дарья Казакова