Сергей Брилев выступит модератором Тюменского нефтегазового форума

| Фото: globalenergyprize.org | Фото: globalenergyprize.org

Президент ассоциации "Глобальная энергия", заместитель генерального директора телеканала "Россия" по специальным информационным проектам Сергей Брилев выступит модератором пленарного совещания Тюменского нефтегазового форума, сообщает пресс-служба мероприятия.

Форум пройдет в Тюмени с 22 по 24 сентября. Темой пленарного заседания станет "Будущее сегодня: новые возможности индустрии".

По словам Сергея Брилева, Тюмень, где сосредоточены крупнейшие запасы нефти и газа России, станет прекрасной площадкой для обсуждения будущего энергетики, в том числе баланса между традиционными и возобновляемыми источниками

"Россия - великая энергетическая держава и один из лидеров в нефтегазохиме. Но почему бы и в этом вопросе не замахнутся на здоровую державность? Тем более, что для этого потребуется много энергии", - сказал Брилев.

Как отмечают организаторы TNF-2020, в условиях глобальной декарбонизации для всего топливно-энергетического комплекса страны необходимо найти новую модель развития отрасли. Участники пленарного заседания ответят на вопросы о том, какими должны стать новые стандарты индустрии, когда стоит ожидать полного отказа от традиционных источников энергии, каким будет топливо будущего.