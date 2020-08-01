Сергей Брилев выступит модератором Тюменского нефтегазового форума
Президент ассоциации "Глобальная энергия", заместитель генерального директора телеканала "Россия" по специальным информационным проектам Сергей Брилев выступит модератором пленарного совещания Тюменского нефтегазового форума, сообщает пресс-служба мероприятия.
Форум пройдет в Тюмени с 22 по 24 сентября. Темой пленарного заседания станет "Будущее сегодня: новые возможности индустрии".
По словам Сергея Брилева, Тюмень, где сосредоточены крупнейшие запасы нефти и газа России, станет прекрасной площадкой для обсуждения будущего энергетики, в том числе баланса между традиционными и возобновляемыми источниками
"Россия - великая энергетическая держава и один из лидеров в нефтегазохиме. Но почему бы и в этом вопросе не замахнутся на здоровую державность? Тем более, что для этого потребуется много энергии", - сказал Брилев.
Как отмечают организаторы TNF-2020, в условиях глобальной декарбонизации для всего топливно-энергетического комплекса страны необходимо найти новую модель развития отрасли. Участники пленарного заседания ответят на вопросы о том, какими должны стать новые стандарты индустрии, когда стоит ожидать полного отказа от традиционных источников энергии, каким будет топливо будущего.