ТНФ-2019: эксперты обсудили трансформацию высшего образования и подготовки кадров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Высшие учебные заведения должны адаптировать образовательные программы под требования времени. Сотрудничество вузов и предприятий ТЭК приведет к более активному развитию нефтегазовой отрасли.

К такому выводу пришли участники дискуссии, развернувшейся на пленарном заседании "Профессии будущего:глобальные тренды и территориально-отраслевые рынки труда", 19 сентября.

Технологическая трансформация нефтегазового комплекса требует большей мобильности от классических университетов. Статс-секретарь – заместитель министра Министерства энергетики России Анастасия Бондаренко заявила, что корпоративные университеты, которые создают ведущие нефтяные компании – это ответ на негибкость вузов к спросу работодателя.

"Нефтегазовые компании требуют от вузов специалиста, который обладает не только технологическими навыками инженера, но и может коммуницировать, у которого экологическое сознание. Цифровые компетенции и гибкие навыки будут определяющими для специалиста будущего. На первый план выходят новые направления развития – работа с повышением нефтеотдачи, глубоководная добыча. Это высокотехнологические тренды, именно они диктуют требования к кадрам на рынке труда", - считает Анастасия Бондаренко.

Представители нефтегазовой отрасли заинтересованы в талантливых сотрудниках, обладающих необходимыми компетенциями. К примеру, сегодня в Тюменской области 2 тыс.900 IT-специалиста находятся в поиске работы, вакансий - 2 тыс. 600. Вместе с тем, лишь 40 % работодателей довольны качеством подготовки этих специалистов, других респондентов не устраивает уровень компетенций вчерашних студентов. Как подчеркнула первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, с учетом последних тенденций в регионе ведется большая работа – вузы стали участниками программы "5-100" и "Региональный опорный вуз".

"Это как раз программы обновления и по содержанию образования, и по тому подходу, которые нужно очень быстро внедрять в систему подготовки кадров. Многие компании, работающие в регионе, активно конкурируют на глобальном рынке, они заинтересованы в подготовке кадров", - отметила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пересмотр подходов к обучению нужен не только в вузах - работа должна вестись со школьной скамьи. В Тюменской области взят курс на индивидуализацию образования.

"В одиннадцати школах мы предложили ребятам выбрать для себя профиль по предметам - ни один из школьников не выбрал чистый профиль, как было раньше: гуманитарный или физико-математический. Это говорит о том, что сегодняшний школьник по-другому понимает, какие знания ему нужны для получения профессионального образования", – сказала Наталья Шевчик.

Сконструировать свою будущую профессию самостоятельно современному школьнику помогает проект "Атлас новых профессий" (Агентство стратегических инициатив).

Руководитель ведущих образовательных программ МШУ СКОЛКОВО Дмитрий Судаков пояснил, что работодателей интересует не диплом специалиста, а наличие знаний и навыков.

"Нефтегазовая отрасль останется стратегической еще много лет в стране. Но подходы к ее развитию изменятся. Например, возможно создание смарт-месторождения – людям не нужно ездить на Север, их заменят роботы. Соответственно потребуется IT- разработки, параллельно нужно будет развивать кибербезопасность. Нам потребуется огромное количество людей, но это будут другие люди", – уверен эксперт СКОЛКОВО.

Оцифровать человека, чтобы узнать его потенциал и развивать его личностно предлагает руководитель направления "Развитие человека на основе данных" университета НТИ "20.35" Андрей Комиссаров.

"Мы учимся для того, чтобы испытать счастье в процессе. Новые знания нужны для новой деятельности. Наша программа помогает перевести новые знания в понимание процессов. Важно не только, что человек знает сейчас, но и какие ключевые драйверы его мотивируют. Мы можем увидеть личностный потенциал, это позволяет нам качественно обучить человека", – объяснил Андрей Комиссаров.

Во время образовательного интенсива "Остров 10-22" ученые собирали так называемый информационный "след" участников эксперимента. В нем участвовали два стажера с Тюменского индустриального университета. Ребята прошли дистанцию, одна из них сегодня внедряет технологию "Острова" в опорном вузе стране. Это пример того, как можно капитализировать потенциал человека, подытожил Андрей Комиссаров.

Адъюнкт-профессор высшей школы менеджмента и экономики технологического университета Шарифа Мехран Сепехри также отметил, что спрос на профессии меняется: быть максимально эффективным уже недостаточно, нужно быть широко специализирующимся. Кроме технологического образования специалистам необходимо обучиться менеджменту, а лучшие инженеры должны дополнительно отучиться экономике и праву.

Директор корпоративного университета ПАО СИБУР Наталья Ямщикова уверена, что каждый стать управленцем не может, предприятие заинтересовано в привлечении инженерных кадров.

"Профессия будущего это то, что заставляет нас задуматься о будущем компании: а кто мы в будущем? Будет мало ручной работы и много информации: инженеров нужно научить пользоваться ею. Нужны люди другого склада. А дальше ждет ловушка: почему-то все талант ассоциируют с тем, что ты должен вырасти в большого начальника. Мы смотрим на специалиста в первый год работы в компании, и становится понятно, либо он будет гениальным инженером-технологом (в большинстве случаев компании нужны именно такие ребята), либо он имеет управленческий потенциал, и тогда мы ему поможем его развить", – пояснила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина