Событийный парк "Алебашево" сделают интересным для тюменцев всех возрастов

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Наполнить событийный парк "Алебашево" компонентами, которые интересны тюменцам всех возрастов, — такая цель стоит перед властями. Это отметил глава города Руслан Кухарук, рассказывая об этом проекте на стратегической сессии "Урбанистика и девелопмент: инновационные подходы к формированию городской среды и общественных пространств", которая прошла в рамках Тюменского нефтегазового форума.

В событийном парке "Алебашево" по задумке членов проектного комитета появятся места для активного отдыха, экстремального спорта, прогулочные зоны, гастрономическая аллея, плавучая сцена и еще много нового для гостей и жителей областной столицы.

"Основная цель проекта – преобразовать пространство так, чтобы тюменцы могли использовать всю территорию для активного отдыха круглый год. Предлагается сформировать принципиально новое городское пространство, где есть все необходимое в соответствии с современными тенденциями. Мы видим задачу в том, чтобы наполнить будущий парк компонентами, которые интересны горожанам всех возрастов. "Алебашево" – это прежде всего пример соучаствующего проектирования. Мы вышли с ним на конкурс "100 городских лидеров", в котором приняли участие около 2,5 тысяч городов из 77 регионов России и тюменский проект вошел в 25 лучших", — рассказал Руслан Кухарук.

На протяжении 2019 года идет активная работа по разработке документации и развитию концепции будущего парка.

Агентство стратегических инициатив оказывает поддержку в реализации идеи, привлекая для этого лучших российских и зарубежных экспертов в области урбанистики.

"Мы открыты к диалогу и готовы взаимодействовать с организациями, реализовывать совместные проекты, которые интересны жителям нашего города. Главное для нас, чтобы все общественные пространства были востребованы тюменцами, чтобы они больше свободного времени проводили на открытых территориях, сделанных с ними и для них", – подчеркнул глава города.