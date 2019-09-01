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Павел Завальный: Тюменская область - ориентир для других субъектов страны

Экономика, 16:49 19 сентября 2019

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Уровень и темпы развития Тюменской области могут быть ориентиром для других территорий страны. Такое мнение высказал председатель комитета по энергетике Государственной думы РФ Павел Завальный во время ТНФ-2019.

"Тюменской области удалось не просто поддержать, а даже несколько нарастить в регионе добычу углеводородов. Здесь осваиваются новые технологии, создаются индустриальные парки. Решаются вопросы газификации. Если в среднем по стране ее уровень 68%, то в Тюменской области – более 90%. Это показатели роста. Тюменская область – лидер, пример для других регионов, как надо создавать условия для развития", - подчеркнул он.

Павел Завальный отметил, что фундамент для развития региона в ХХ веке заложили крепкие профессионалы с характером первопроходцев, которые создавали новые производства и технологии. По словам законодателя, нынешнее поколение жителей области также отличает стремление активно двигаться вперед.

"Это люди, которые не боятся изменений и готовы к ним. Регион все время рос, достаточно сказать, что за последние 20 лет бюджет юга Тюменской области увеличился в 3,5 раза и превысил 200 миллиардов рублей. Тюмень преобразилась, выросла численность населения. Это все показатели развития", – подчеркнул Павел Завальный.

Напомним,

Татьяна Ковалева

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# Госдума , нефтегазовый комплекс

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