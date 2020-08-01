Площадь выставки инноваций Тюменского нефтегазового форума увеличат на 40%

| Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума | Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

Площадь выставки инноваций Тюменского нефтегазового форума в 2020 году увеличат на 40%, сообщает пресс-служба TNF-2020.

Выставочный павильон займет 1400 кв. м, а общая площадь выставки увеличится до 2400 кв. м. Это позволит обеспечить необходимую социальную дистанцию между экспонентами и гостями выставки, а современный выставочный павильон органично впишется в общий урбанистический ландшафт современного мегаполиса.

В возведении выставочного павильона примет участие поставщик мобильной инфраструктуры "Родер". Компания обладает опытом застройки крупных деловых мероприятий. Ранее она выступала подрядчиком Петербургского экономического форума и возводила конструкции для глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге.

На данный момент в выставке инновационных разработок ТЭК заявились более 50 экспонентов, в том числе 13 компаний из Фонда "Сколково". Свои стенды представят компании ЛУКОЙЛ, ТИУ, группа компаний Socar, группа компаний "СибБурМаш", "Импэкс Электро", Pietro Fiorentini S.p.A. (Италия), ООО "Раритет-ТМ", ГК ВЭЛАН, ООО "Хеметалл", Заводоуковский машиностроительный завод, ОКБ Вектор, Камышинский опытный завод и другие.