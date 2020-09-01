  • 14 сентября 202014.09.2020понедельник
  • USD74,8896
    EUR88,6768
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Депутат городской думы контролирует ситуацию в затопленном доме

Политика, 15:50 14 сентября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской городской думы Александр Чепик и собственники встретились со специалистами, допустившими аварийную ситуацию в доме № 41 по ул. Немцова, где квартиры верхних этажей затопило по вине ремонтирующего крышу подрядчика.

Рабочие нарушили технологию ремонта кровли. В результате после сильного дождя квартиры на верхних этажах были залиты водой. Личному и общедомовому имуществу был причинен значительный материальный ущерб.

На собрании присутствовали представители управляющей компании и субподрядной организации, осуществляющей ремонт. Исполнители признали вину в причиненном ущербе, а собственникам затопленных квартир объяснили механизм компенсации. Кроме того, жильцам пообещали, что в дальнейшем подобная ситуация не повторится.

Этот случай взял на контроль Александр Чепик. Депутат тщательно изучит подробности заключения контракта, отбора исполнителей и будет следить за качеством ремонта и соблюдением сроков сдачи объекта.

"Граждане исправно оплачивают коммуналку, в том числе тариф за капремонт. Они заслужили качественные услуги, а получили испорченный ремонт собственных квартир. Это непорядок. У жильцов есть прямой контакт со мной, и мы вместе, несомненно, решим этот вопрос", – подвел итог встречи депутат.

Также на контроле депутата находится проблема жильцов дома на ул. Ленина, 57, которым мешают отдыхать по ночам гости ресторанов и баров. Их сон нарушают громкая музыка, крики и работающие двигатели автомобилей.

Горожане попросили депутата задействовать ответственных лиц для устранения нарушения регионального закона о тишине. "Центр Тюмени необходимо защищать. Жилой фонд, как и люди, проживающие в нем, – это история города, и в наших силах показать образец заботы и внимания", – отметил депутат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Чепик , гордума , депутаты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:33 14.09.2020Тюменские депутаты обсудят исполнение городского бюджета
16:16 14.09.2020Меры поддержки на улучшение жилусловий тюменским семьям могут продлить до конца 2025 года
15:50 14.09.2020Депутат городской думы контролирует ситуацию в затопленном доме
15:13 14.09.2020Состав Тобольской городской думы обновился на 55%