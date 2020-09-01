В Тюмени продолжается программа переселения из аварийного жилья

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

94 аварийных многоквартирных дома площадью 29 тыс. кв. метров расселили в Тюмени в 2019 году. Работы велись в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". О ее реализации сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук на совещании в Министерстве строительства и ЖКХ РФ, сообщает пресс-служба городской администрации.

По его словам, в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области с 2019 по 2023 годы будут отселены 266 многоквартирных домов общей площадью более 100 тыс. кв. м.

"Сейчас выполнение программы идет хорошими темпами. Кто-то получил денежную компенсацию, что позволило приобрести жилье, а кто-то переехал в новые квартиры. Для поддержки строительного сектора администрация города приобретает квартиры для переселения тюменцев из аварийного жилья у местных застройщиков", – рассказал Руслан Кухарук.

Глава Тюмени добавил, что взятые темпы позволят переселить людей из аварийного жилья быстрее. Субъекты, готовые реализовать программу в более ранние сроки, будут профинансированы дополнительно.

Также, по его словам, в Тюмени реализуется программа по переселению граждан из жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Таких домов в областном центре 234. Для их жильцов приобретаются новые квартиры, производится оценка жилых помещений, собственникам выплачивается компенсация. Отметим, эта программа не включена в нацпроект.

С 2019 года расселяются и жильцы домов, не соответствующих градостроительным регламентам. Так, на площадке на ул. Камчатской находится 86 таких многоквартирников. Планируется, что площадка будет своевременно освобождена от аварийного жилья и на ней построят совершенно новый микрорайон.