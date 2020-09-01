Александр Моор: водопровод в Каскару построен более чем на 50 процентов

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Более чем на 50% выполнены работы по строительству нового водопровода для жителей пос. Каскара и соседних сел Тюменского района. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Радует, что подрядчики понимают всю ответственность и добросовестно относятся к делу. Параллельно со строительством идет процесс подключения местных жителей к новым сетям - это позволит сэкономить время. До конца года водовод будет запущен. Держу вопрос на личном контроле", - подчеркнул глава региона.

В отдаленных поселках в рамках нацпроекта "Экология" качественное водоснабжение обеспечивается с помощью павильонов очистки воды. В 2020 году будет установлено более 50 таких павильонов.