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Ездившему по тротуару в Тюмени водителю назначили штраф

Происшествия, 13:19 15 сентября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На две тысячи рублей оштрафовали 18-летнего водителя автомобиля Lada Priora, ездившего по тротуару в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее в социальных сетях появилось видео о нарушении правил дорожного движения. На кадрах видно, как автомобиль едет по тротуару на ул. Холодильной.

Водителем оказался 18-летний тюменец, получивший водительское удостоверение полгода назад. “Рассуждает он не менее нагло, чем ведет себя на дороге. Автоинспекторам начинающий водитель пояснил, что по-другому не мог заехать на парковку, а припарковаться ему было необходимо”, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за нарушение правил тонировки автомобиля, управление транспортом без полиса ОСАГО, неиспользование ремней безопасности. В этот раз его наказали за езду по тротуару, назначив штраф в две тысячи рублей.

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# административная ответственность , водители , ГИБДД Тюменской области , штрафы

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