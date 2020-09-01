Ездившему по тротуару в Тюмени водителю назначили штраф

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На две тысячи рублей оштрафовали 18-летнего водителя автомобиля Lada Priora, ездившего по тротуару в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее в социальных сетях появилось видео о нарушении правил дорожного движения. На кадрах видно, как автомобиль едет по тротуару на ул. Холодильной.

Водителем оказался 18-летний тюменец, получивший водительское удостоверение полгода назад. “Рассуждает он не менее нагло, чем ведет себя на дороге. Автоинспекторам начинающий водитель пояснил, что по-другому не мог заехать на парковку, а припарковаться ему было необходимо”, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за нарушение правил тонировки автомобиля, управление транспортом без полиса ОСАГО, неиспользование ремней безопасности. В этот раз его наказали за езду по тротуару, назначив штраф в две тысячи рублей.