Завод геофизического оборудования могут построить в Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" подписали губернатор Александр Моор и президент компании Владимир Толкачев. Основная цель документа - создание благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы.

"Рад видеть, что компания "ГЕОТЕК Сейсморазведка", несмотря на непростые сложившиеся условия в стране и мире, вызванные пандемией, готова к дальнейшему развитию и реализации новых проектов, особенно отрадно, что свои планы компания связывает с Тюменской областью", — отметил глава региона.

Тюменская область совместно с "Газпром нефть" занимается созданием в регионе нефтепромышленного кластера. Компания "ГЕОТЕК Сейсморазведка" приняла приглашение правительства войти в состав участников кластера, рассказал Толкачев.

В планах компании — создание тюменского завода специального геофизического оборудования, включающего производство импульсных источников, организацию выпуска телеметрии "Открытие" и разработку малогабаритного бурового станка, отметил президент "ГЕОТЕК Сейсморазведка".

Помимо завода, в составе структурных подразделений в Тюменской области, появятся учебно-испытательный центр, лаборатория по ремонту и наладке геофизического оборудования и геофизический полигон.