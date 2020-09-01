  • 15 сентября 202015.09.2020вторник
  • USD74,7148
    EUR88,5819
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Завод геофизического оборудования могут построить в Тюменской области

Губернатор, 15:18 15 сентября 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" подписали губернатор Александр Моор и президент компании Владимир Толкачев. Основная цель документа - создание благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы.

"Рад видеть, что компания "ГЕОТЕК Сейсморазведка", несмотря на непростые сложившиеся условия в стране и мире, вызванные пандемией, готова к дальнейшему развитию и реализации новых проектов, особенно отрадно, что свои планы компания связывает с Тюменской областью", — отметил глава региона.

Тюменская область совместно с "Газпром нефть" занимается созданием в регионе нефтепромышленного кластера. Компания "ГЕОТЕК Сейсморазведка" приняла приглашение правительства войти в состав участников кластера, рассказал Толкачев.

В планах компании — создание тюменского завода специального геофизического оборудования, включающего производство импульсных источников, организацию выпуска телеметрии "Открытие" и разработку малогабаритного бурового станка, отметил президент "ГЕОТЕК Сейсморазведка".

Помимо завода, в составе структурных подразделений в Тюменской области, появятся учебно-испытательный центр, лаборатория по ремонту и наладке геофизического оборудования и геофизический полигон.

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , ГЕОТЕК Сейсморазведка , соглашение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:18 15.09.2020Завод геофизического оборудования могут построить в Тюменской области
16:18 14.09.2020Александр Моор: водопровод в Каскару построен более чем на 50 процентов
17:40 13.09.2020Александр Моор поздравил Наталью Комарову с назначением на пост губернатора
11:02 13.09.2020Александр Моор примет участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Югры